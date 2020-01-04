Yengeç – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte; kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır.

Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu tutulma sürecinde sorumluluk alacağınız bir diğer önemli alan ise, maddi konularınız olacaktır. Daha çok kazanmak için normalde üstleneceğinizden daha fazla sorumluluk üstlenmeniz, daha fazla çalışmanız gerekebilir. Gelelim ilişkilere, eğer evli iseniz, ortağınız var ise bu tutulma bu tarz ilişkilere yıpratıcı ve koparıcı bir etki taşımakta. Gitmeyen, mutluluk vermeyen her türlü ilişkinin biteceği zamandasınız. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte kötü giden ilişkilere elveda deme zamanı! Partnerle veya ortağınızla-sevgilinizle uzlaşmanın çok olacağına işaret etmekte. Tutulma süreci boyunca, çocuklar, hamilelik, yaratıcılık gerektiren işler, yurt dışı, yabancılar, hukuksal konular ve ticari konulardan yana ise destekleneceksiniz.