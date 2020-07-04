Yengeç – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Özellikle yayıncılık, iletişim, seyahat, satış, pazarlama konusunda süper güzel desteklere de işaret etmekte, sanki yaşamınızda görünmez bir el değişmişçesine bütün işlerinizi hızlı bir şekilde halledebileceksiniz. Ve bu arada bu hafta sezgiler fora olacak sizlerde, sezgilerinize bol bol güvenin!

Hafta boyunca seyahat planları yapabilir, bu konuda araştırmalar yapabilirsiniz. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz, bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız, teziniz varsa veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın yayın medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.