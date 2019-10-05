Yengeç – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Özellikle aile içi iletişimde sorunlar baş gösterebilir. Ailenizle iletişim kurarken kullanacağınız kelimeleri özenle seçin, dil yarasına neden olmasın. Ev içinde fikir birliğine varmak pek de kolay olmayabilir hafta boyunca. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda pek de mutlu olmayacağınız sorumluluklar artabilir. Bu konularda duygusal anlamda kendinizi güvende ve huzurlu hissetmeyebilirsiniz. Partneriniz veya ortağınızla aranızda güven ile ilgili sorunlar baş gösterebilir. Bu hafta yeni ortaklıklara başlamak için uygun olmadığı gibi, sözleşmeli işleriniz varsa eğer bir süreliğine askıya alınabilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yalnız cinsel enerjinin biraz daha yoğun olabileceği flörtler, yakınlaşmalar içine çekilebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar, daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir. Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak; sağlık, çalışma koşulları konusunda güzel gelişmeler yaşanabilir. Rahatsızlığınız iyileşir, daha mutlu ve huzurlu iş ortamı oluşabilir. İş arkadaşlarınızdan fayda ve destek görebilirsiniz.