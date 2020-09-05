Yengeç – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars 10. evinizde geri gidecek. İş, kariyer, mesleki konular üzerinde etkin olacaktır. Bu süreçte iş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklememekte yarar var, üstlerinizden, yöneticilerinizden sık sık canınızı sıkan eleştiriler alabilirsiniz. Bu dönem tam da aslında alttan almanız, sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem. Bu Retro zamanında hatalarınız ve attığınız adımlar çok daha gözle görülür olacaktır. Terfi almak bu tarihler arası biraz daha zor olacaktır. İş değiştirmek için pekte uygun bir süreç değildir, iş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerde agresyon hakim olabilir, hakkınızı yeterince savunamayabilirsiniz. Ya da kendinizi sürekli bir şeylerin karşısında savunur bir halde bulabilirsiniz.