Yengeç – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile biraz daha hayatın keyifli yanlarına odaklanmak, sosyalleşmek, hobilere yönelmek, size keyif verecek konularla ilgilenmek için çok uygun.

Keza yeni bir hobinin eğitimine başlamak, sanatsal konularda başarı yakalamak için de güzel. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım ve satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir. Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir.