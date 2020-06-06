Yengeç – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Egonuzun en zayıf olacağı bir hafta bu. Özellikle ruh sağlığınıza dikkat etmeli, kendi kendinizi depresyona sokmamalı, gereksiz endişe ve vesveselerle haftanızı rezil etmemeye özen göstermelisiniz. Endişe ve korkular zihninizi sarabilir. Sağlık anlamında da yediğiniz besinlere dikkat etmenizde yarar var, zehirlenme, mide bozukluğu gibi durumlar oluşabilir, uyku sorunları gündeme sık sık gelebilir.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri gibi konularla uğraşabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili konularda bu etkileri hissedebilirsiniz. İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. Sağlıkla ilgili olarak, bilmediğiniz etmediğiniz alternatif tıp yöntemlerinden uzak durun, zehirlenmelere karşı da dikkatli olun. İş ve eğitim konularında hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu alanlarda her ne yapıyorsanız sadece kendinize güvenerek yapın. Birlikte çalıştığınız kişiler veya yanınızda çalıştırdığınız yardımcılarınız hayal kırıklığı yaşatabilir.