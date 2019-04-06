Yengeç – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilir, resim, müzik, sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir, konser veya tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir.

Fakat bu kişi sizden mesafe olarak uzakta, şehir dışında hatta ülke dışından da biri olabilir. Ruhsal, spiritüel, dinsel, felsefi konulara daha çok dalabilir, bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuksal anlamda desteğe ihtiyacınız varsa veya resmi konularda karşılıksız harika bir yardım bulabilirsiniz. Veya resmi mercilerden de aynı şekilde. Yine bu dönemde yurt yolculukları organize etmek, deniz kenarı yerlere seyahat etmek, yayın evi ile anlaşmak, pasaport işlerinizi halletmek, yurt dışından bakım ürünleri siparişleri vermek için de gayet uygundur. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin! Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var. Kariyer veya partner ilişkilerinizde kendinizi engellenmiş, sorunlarla boğuşurken bulabilirsiniz birden.