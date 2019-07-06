Yengeç – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Parasal konularda bir rahat yüzü yok sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir. Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın.

Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında zorlanmalar, gerginlikler, krizler, ayrılıklar, kopuşlar gündeme gelebilir. İlişkilerden yana krizlerle mücadele etmeniz gerekebilir. Farklı, sıra dışı yaklaşımlar sergileyerek minimum hasarla atlatabilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek, ilişkiler başlatmak için de pek ideal değil, zararla sonuçlanabilir açıkçası. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler, özel hayatla ilgili kıskançlık durumları oluşabilir. Yalnız olanlar iş çevrenizden biri ile yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Hafta boyunca herhangi bir sözleşme imzalamak için de uygun değilken, elinizde mevcut bir takım sözleşmeleri işlerle ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler de aynı şekilde bozulabilir. Hafta boyunca barış ortamını hayatınızın her alanında yakalamak bir parça zorlaşabilir.

Güneş/Neptün etkileşimi özellikle yayıncılık, iletişim, seyahat, satış, pazarlama konusunda süper güzel desteklere de işaret etmekte. Sanki yaşamınızda görünmez bir el değişmişçesine bütün işlerinizi hızlı bir şekilde halledebileceksiniz. Ve bu arada bu hafta sezgiler fora olacak sizlerde, sezgilerinize bol bol güvenin! Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın.

Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir, bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında!