Yengeç – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzle ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. İlişkilerde ve ortaklıklarda soğuk rüzgarlar esebilir. Bir ilişki içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Partner veya ortağınızla ilgili istemediğiniz bir takım sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Dolunay zamanı Güneş ve Satürn birlikte hareket edecekler. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var, sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekebilir.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ile ilgili postalarınıza ve gönderilerinize dikkat etmekte yarar var, yanlış bilgiler veya postalar alakasız kişilerin eline geçebilir. Bunun yanı sıra bu hafta tembellik bulutu üzerinize çökebilir ve işleri yetiştirmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili sürpriz ve beklenmeyen fırsatlarla ilgilidir. Bu fırsatlar; kariyer-para kazanımı-ortaklıklar ve yaşamda en çok istediğiniz şeye kavuşma, ödüller alabileceğiniz bir durumu göstermekte. Yıl bitmeden önce harika ödüllere be fırsatlara hazır mısınız?