Yengeç – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma, satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; ev, yuva, aile yerleşim ait konularda huzur ve dengeyi, güzelliği sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Ev içinde olası sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak orta yolu bularak sağlayabileceksiniz. Evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, yeniden dekore edebilir, boya badana gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz ya da sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar veya vize işlemleri gibi konularla uğraşabilirsiniz.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; özelikle sağlık, günlük işler, çalışma koşulları, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili konularda bu etkileri hissedebilirsiniz. İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. Sağlıkla ilgili olarak, bilmediğiniz etmediğiniz alternatif tıp yöntemlerinden uzak durun, zehirlenmelere karşı da dikkatli olun. İş ve eğitim konularında hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu alanlarda her ne yapıyorsanız sadece kendinize güvenerek yapın. Birlikte çalıştığınız kişiler veya yanınızda çalıştırdığınız yardımcılarınız hayal kırıklığı yaşatabilir.