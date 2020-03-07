Yengeç – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay eğitim, yayıncılık,seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Dolunay’ın etkisi ile hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinize düzene sokmak, kardeş ve kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya, pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır.

Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayınevleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Diğer insanlardan güzel destekler alabilir, maddi açıdan tatmin edici anlaşmalar ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Fikirleriniz, planlarınız eşiniz veya ortağınız tarafından desteklenebilir. Eş veya ortağınızla birlikte keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz.