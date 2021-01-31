Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Maddi alanlarda meydana gelen Merkür retrosu gelirinize giderinize dikkat çekiyor.

Ortak gelirleriniz, ortaklıklarınız varsa bu dönem yeni kararlar almayın, yeni imzalar atmayın. Eşinizin iş hayatıyla ilgili aksaklık ve problemler çıkabilir. Kredi başvurusu, banka ödemeleri, nafaka, miras konularında gecikmeler oluşabilir. Beklenmedik borçlarla karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız artarken, geçmişte çözülememiş bir para konusu çözüme ulaşabilir. Psikolojik ve fiziksel olarak sağlığınıza dikkat edin. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir.