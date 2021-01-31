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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Maddi alanlarda meydana gelen Merkür retrosu gelirinize giderinize dikkat çekiyor.

Ortak gelirleriniz, ortaklıklarınız varsa bu dönem yeni kararlar almayın, yeni imzalar atmayın. Eşinizin iş hayatıyla ilgili aksaklık ve problemler çıkabilir. Kredi başvurusu, banka ödemeleri, nafaka, miras konularında gecikmeler oluşabilir. Beklenmedik borçlarla karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız artarken, geçmişte çözülememiş bir para konusu çözüme ulaşabilir. Psikolojik ve fiziksel olarak sağlığınıza dikkat edin. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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