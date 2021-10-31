Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021
1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Flörtler, duygusal ilişkiler, aşk hayatınız önümüzdeki 15 gün mercek altında olacak. Yalnızsanız tutkulu yeni bir aşk kapınızı çalabilir.
Kimilerinize Uranüs'ün etkisiyle hızlı başlangıçlar, kimilerine sorunlu birlikteliklerde ani ayrılıklar gündeme gelebilir. Heyecanlarınızı iyi yönetmelisiniz. Çocuklarınızla ilgili sürpriz gelişmeler, sürpriz hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde bazı kopuşlar yaşanabilir. Yatırımlarınız konusunda riskli adımlara dikkat edin. Spekülatif piyasalara temkinli yaklaşın.