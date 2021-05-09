Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Sosyal çevre, arkadaşlarınız, gelecek planlarınız ön plana çıkıyor.

Projeler, ekip çalışmaları, sunumlar sizi hareketlendirecektir. Bunun yanı sıra önümüzdeki 15 gün görev ve iş değişimleri meydana gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Hayalleriniz ve hedeflerinizle ilgili yeni görüşmeler ortaya çıkabilir. İdealleriniz, yapmayı istedikleriniz adına yeni kararlar alacaksınız. Dış görüntünüzde birtakım değişimler yapmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde çıkabilecek gerginliklere karşı sakin hareket edin.