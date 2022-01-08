Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu tüm finansal kazanımlarınızı etki altına alırken, aile, eşle ortak kaynaklarınızda aksilikler yaşatabilir.

Yeni bir işe başlamamalı, kariyerle ilgili radikal kararlardan uzak durmalısınız. Bu dönem hiç hesapta olmaya unutulmuş ödemeler karşınıza çıkabilir. Ev alıp satmayın, kredi çekmeyin. Borca girmeyin. Vergi yapılandırması, nafaka beklentisi, miras alanında gecikmeler yaşanabilir. Kronik sağlık problemleri, psikolojik olarak takıntılar tetiklenebilir. Ruhsal terapiler, kişisel gelişim, maneviyat için bu dönemi değerlendirebilirsiniz.