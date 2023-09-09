Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu 15 Eylül itibariyle sona erecek. Arkadaşlar, yakın çevre, akraba, iletişim sorunlarına karşı hafta sonuna kadar temkinli olmanızda fayda var. Sonra yapmak istediğiniz planları gerçekleştirebilir, imza atabilir, el sıkışabilir, fikirlerinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

Gayrimenkul satışı gerçekleşebilir, sosyal medya alanında tanıtım reklam yapabilir, işinizi duyurabilir, bir ürün tanıtımı yapabilirsiniz. Ticari girişimlerde bulunabilir, teklifler alabilirsiniz. Maddi anlamda baskılandığınız konularda rahatlama yaşanabilir, işleriniz açılabilir, kazançlar artabilir. Kaçırdığınız fırsatları yeniden ele alabilirsiniz. İlişkilerde öz değer duygunuzun yükseleceği, duygusal ilişkilerde daha rahat kararlar verebileceğiniz bir süreç. Organizasyon, topluluklar, sunumlar, kariyer ve sosyal çevre alanında bazı değişimler, ekip değişimi, ya da bu alanlarda gözden geçirmeniz gereken durumlar öne çıkabilir.