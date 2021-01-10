Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş hayatınızda yeni görüşmeler, yeni başvurular, teklifler gündeme gelebilir.

Arkadaşlarınızla, sosyal ilişkilerinizde, ekip arkadaşlarınızla bazı huzursuzluklar ve anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz. İnatçı davranmayın. Ani çıkışlar yapmak mesleki beklenmedik kopuşları ortaya çıkarabilir. Kazalara ve sakarlıklara karşı temkinli olun. Para konularınız mercek altındayken, harcamalara ay boyunca dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir düzene doğru gidiyorsunuz. Aşk hayatınızdaki sorunları ve kırgınlıkları çözüme götürebilirsiniz.