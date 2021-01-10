Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş hayatınızda yeni görüşmeler, yeni başvurular, teklifler gündeme gelebilir.

Arkadaşlarınızla, sosyal ilişkilerinizde, ekip arkadaşlarınızla bazı huzursuzluklar ve anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz. İnatçı davranmayın. Ani çıkışlar yapmak mesleki beklenmedik kopuşları ortaya çıkarabilir. Kazalara ve sakarlıklara karşı temkinli olun. Para konularınız mercek altındayken, harcamalara ay boyunca dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir düzene doğru gidiyorsunuz. Aşk hayatınızdaki sorunları ve kırgınlıkları çözüme götürebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim
Kova burcunu 2021’de neler bekliyor?
Oğlak burcunu 2021’de neler bekliyor?