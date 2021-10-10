Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç burcunu Ay yönetir ve bu yerleşimde duygular, annelik içgüdüsü ve hassas davranışlar önem kazanır. Duygusal değişimleri çok hızlı olabilir. Şefkatli iyi bir dinleyicidir.

Ailesine, ebeveynlerine, çocuklarına düşkündür. Kucak açar, besler ve sahiplenir. Hayal kırıklıklarını derinden yaşayabilir. Sevdiklerinin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olur ve sahiplenicidir. Güven duymaya ihtiyacı büyüktür. Geçmişe ve anılarına sahip çıkar, nostaljiktir. Psikolojik ve sindirim problemlerine dikkat etmelidir. Gelenekseldir. Aşrı korumacıdır ve bu yüzden kolay incinebilir.