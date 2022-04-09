Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022
11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hayata bakış açınızın ciddi şekilde değiştiğini deneyimleyeceksiniz. Yüksek eğitim, seminer, yurtdışı eğitimlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ufkunuz genişliyor.
Felsefi konulara merak duyabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili işler, akademik çalışmalar, uzun seyahatler öne çıkabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Medya alanında çalışanlar daha görünür olabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda gecikmeler yaşanabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz.