Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022

11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için önemli bir dolunay. Önümüzdeki 15 gün ilişkilerle ilgili önemli bir zaman. Evlilikle ilgili sorunların konuşulması, boşanma ya da bir ilişkinin ciddi bir karara bağlanması söz konusu olabilir.

Bir ticari ortaklığı başlatmak ya da bitirme kararı verebilirsiniz. Eşinizin hayatında dikkat çekici önemli gelişmeler yaşanabilir. Hukuksal alanda beklediğiniz konular netleşebilir. Hayata dair gerçekleştirmek istedikleriniz adına destekleneceksiniz, sosyal hayatınız hareketlenecektir.