Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Uzun vadeli kadersel gelişmeler yaşamınıza gelebilir. Sisli konular Yeniay'la birlikte aydınlanacaktır.

Hedeflerinize odaklanacaksınız. Toplumsal statünüz, toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz, evliliğinizle ilgili yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Mesleki sorumluluklar artarken, işinizde dikkat çekeceğiniz bir dönem. Odağınızı iyi belirleyin. Hedefinizden vazgeçmeyin. İşinizi büyütmek gibi kararlarınız varsa emin adımlarla ilerlemek daha uygun olacaktır. İkili ilişkilerde değişimler, bir iş ortaklığı ya da evlilik kararları da gündeme gelebilir.