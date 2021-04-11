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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Uzun vadeli kadersel gelişmeler yaşamınıza gelebilir. Sisli konular Yeniay'la birlikte aydınlanacaktır.

Hedeflerinize odaklanacaksınız. Toplumsal statünüz, toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz, evliliğinizle ilgili yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Mesleki sorumluluklar artarken, işinizde dikkat çekeceğiniz bir dönem. Odağınızı iyi belirleyin. Hedefinizden vazgeçmeyin. İşinizi büyütmek gibi kararlarınız varsa emin adımlarla ilerlemek daha uygun olacaktır. İkili ilişkilerde değişimler, bir iş ortaklığı ya da evlilik kararları da gündeme gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
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