Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Tüm ilişkileriniz, tüm muhataplarınız Venüs retrosuyla sınava giriyor. Evlilik, aşk hayatınız, ortaklıklar, partneriniz, sosyal arkadaşlıklarınız etki altında olacak.
Geçmişteki konular, çözülememiş sorunlar ortaya dökülebilir, temkinli olun. Keskin kararlardan retro boyunca kaçının. Sevme, sevilme, değer görme, güven sorunları ortaya çıkabilir. Eski sevgililerden, aşklardan teklifler, geri dönüşler gelebilir, şans vermeyin. Söz, nişan gibi önemli tarihleri erteleyin, 30 Ocak sonrası yeni ilişkilere başlayın. İş ortaklıklarından bu dönem kaçının. Hukuksal konularınız varsa ertelenebilir.