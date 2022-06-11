Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatınız ve rutinlerinize dikkat çeken Yay Dolunayı yaşamınıza düzen getirmek, yeni bir beslenme programına başlamak, diyet ve spor yapmak gibi etkileri öne çıkartabilir.

Sağlığınızla ilgili kontroller, tedaviler gündeme gelebilir. Kariyerde yeni bir iş başlangıcı, Merkür retrosunun bitimiyle daha önce başvurduğunuz yerden geri dönüşler, kimileriniz için iş kaybı, iş değişimleri ya da çalışma ortamınızın değişmesi gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız, hizmet aldığınız kişilerde değişimler, yeni başlangıçlar yaşanabilir. Evcil hayvanlarınızı ilgilendiren konular meydana gelebilir.