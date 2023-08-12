Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kariyerde yeni teklifler alabilir, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ertelenen ya da bekletilen projeler için hızlanabilir, çalışmalar yapabilir, işbirliğine gidebilirsiniz. Eylemde bulunmalısınız.

Kaynaklarınızla ilgili beklenmedik ödemeler, unutulmuş borçlar, sürpriz masraflar yaşanabilir. Alacaklarınız gecikebilir. Lüks harcamalara dikkat edin, bütçenizi düzenleyin. Kredi çekecekseniz, yatırım yapacaksanız dikkatli olun, ödeyemeyeceğiniz borçlardan kaçının. Hem kendinizle hem etkileşimde bulunduğunuz kişilerle ilgili değer duygunuzu sorguladığınız bir dönem. Kaynaklarınız için farklı yol arayışlarına girebilirsiniz.