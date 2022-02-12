Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aslan Dolunayı finans evinizi aydınlatacak. Maddi koşullarınızla ilgili değişimler, kariyerde yeni kararlar gündeme gelebilir.

Harcamalara ve riskli yatırımlara dikkat edin. Yeni bir işe başlayabilir, bütçe hesabınızı düzenleyebilir, daha önce yaptığınız bir yatırım varsa geri dönüşleriyle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir para, zam, terfi gibi konular varsa çözümlenebilir. Ortak kazançlar, borç alacak, gelir gider, miras konuları önümüzdeki 15 gün gündeminizde yer alacaktır, gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerde sorunları çözebilir, yeni ortaklı bir işe başlayabilirsiniz.