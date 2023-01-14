Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Gökyüzünde retrolar sona eriyor. Alacak- verecek, borç, ortaklı paralar, sigorta, nafaka, burs, miras konuları öne çıkarken, yeni bir kaynak yaratabilir, kredi çekmek isteyebilir, eşiniz ya da partnerinizden maddi destek görebilirsiniz.
Artık kabuğunuzdan çıkma, arınma, yenilenme zamanı. Hayatınızdaki bazı bitişlerin, yüzleşmelerin sizi geliştirdiğine ve büyüttüğüne tanıklık edebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde iletişim sorunlarınızı düzeltebilir, anlaşmazlıkları giderebilir, sorunlu ilişkilerde tamam devam kararları verebilirsiniz.