Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aşk hayatınız, flörtler ve birliktelikler tutulma hattıyla ön plana çıkarken, kimileri için problemli bir birlikteliğin bitişi, kimileri için de yeni bir aşkın başlaması söz konusu olabilir.

Evliyseniz çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilir, işe dönüştürebilirsiniz. Spekülatif piyasalarla ilgili riskli yatırımlara, alım satımlara dikkat etmelisiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde bazı kopuşlar, sorunlar ortaya çıkabilir. Hedef ve planlarınızla ilgili bazı aksilikler yaşanabilir. Çocuklarınız varsa bazı zorluklar yaşanabilir, onların yaşamlarıyla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.