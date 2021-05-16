Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz Jüpiter'in Balık yolculuğu yaşamınızdaki motivasyonu arttıracaktır.

Yabancılar, yurtdışı bağlantılı konular, bu bir eğitimden, ticari konulara kadar pek çok konuyu ortaya çıkartabilir. Gelecek planlarınız umut taşıyacaktır. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Üniversite, akademik eğitimler, doktora, tez yazmak gibi konularda şanslar kazanabilirsiniz. Hukuksal konularda davalarınız varsa gelişmeler yaşanabilir. Medya, yayıncılık, sosyal medya alanlarında, yeni girişimler açısından başarı yakalayabilirsiniz.