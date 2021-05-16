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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz Jüpiter'in Balık yolculuğu yaşamınızdaki motivasyonu arttıracaktır.

Yabancılar, yurtdışı bağlantılı konular, bu bir eğitimden, ticari konulara kadar pek çok konuyu ortaya çıkartabilir. Gelecek planlarınız umut taşıyacaktır. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Üniversite, akademik eğitimler, doktora, tez yazmak gibi konularda şanslar kazanabilirsiniz. Hukuksal konularda davalarınız varsa gelişmeler yaşanabilir. Medya, yayıncılık, sosyal medya alanlarında, yeni girişimler açısından başarı yakalayabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası