Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay burcunuzda. Önümüzdeki 15 gün ilişkilerle ilgili sorunlar, manipülatif durumlar ortaya çıkabilir. Hayatınızı sorgularken, gökyüzü sizi güçlü dönüşümlere çağırıyor.

Bazılarınız için birlikteliklerde bitişler, ortaklıklarda yol ayrımları ya da pürüzler meydana gelebilir. Eşinizin, partnerinizin hayatında öne çıkacak bazı krizleri birlikte yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza, özellikle mide ve sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz. Kronik problemler bu dönem yeniden görünür olabilir. Öfkelenmeyin ve olayları biraz akışa bırakmaya çalışın.