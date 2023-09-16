Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosunun bitimiyle Başak yeniayı, durmuş, tıkanmış işlerinizin, projelerinizin hızlanmasına, yeni planlar yapıp bunları hayata geçirmenize işaret ediyor. Yeni anlaşmalar yapabilir, bir işe başlayabilir, fikir birlikleri sonucu sonu imzaya giden bir el sıkışma meydana gelebilir.

Eğitime başlayabilir ya da bitirebilir, kurslara katılabilir, kendinizi zihinsel olarak geliştirebilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeş, kuzen, komşu gündemleri, onların hayatına ait konulara dahil olmak, yer değişimi, atama gibi gelişmeler devrede. Kısa yolculuklar yapabilir, sürpriz iş seyahatleri çıkabilir, başvurular yapabilir, evraklarınızı toparlayabilirsiniz. Yaratıcı ve özgüvenli olacağınız bir dönem.