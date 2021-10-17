Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev, aile, yuva alanları etkilenirken, kariyerle ev düzeniniz arasında kalmak, sorumlulukların artması söz konusu olabilir.

Mesleki anlamda mücadeleye, rekabete hazır olun. Statü, görev değişimleri yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili anlaşmazlıklar, taşınma, gayrimenkul alım satım, yer değişimi gibi konular gündeme gelebilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve arkadaşlık ilişkilerinde ego tartışmalar yaşanabilir. Sakin hareket edin. Kimileriniz için yeni evlilik kararı, imzalar, ortaklıklarda kurulabilir.