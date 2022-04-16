Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022
18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ev, aile, yuva alanında gerçekleşecek Dolunay önümüzdeki 15 gün kariyer- ev hayatı arasındaki köprüyü dengelemeniz gerektiğine vurgu yapıyor.
Evlilik ya da ayrılık kararı verebilirsiniz. Ailenizle ilgilenebilir, evinize zaman ayırabilir, taşınma, tadilat konuları öne çıkabilir. Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Ebeveynlerle ilişkilerde anlaşmazlıklar tatlıya bağlanabilir. Kariyer alanında beklediğiniz konular sonuçlanabilir.