Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs 18 Temmuz'da burcunuza geçiyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz, dışa dönük davrandığınız, planlarınızı şekillendirdiğiniz bir dönem olacaktır.
Kendinize vakit ayırabilir, fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Güneş ve Merkür Aslan transiti finansal yeni kararları, bütçe planlamasını, gelir gider muhasebesi gibi konuları öne çıkartacaktır. Yatırım kararı alabilir, kazançlarınızı arttıracak yeniliklerle karşılaşabilir, kariyerde yeni adımlar atabilirsiniz.