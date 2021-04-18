Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle önümüzdeki 1 aylık dönemde hedefler ve kariyer odaklı bir süreç sizi bekliyor.

Hedeflerinize ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına gereken motivasyonu kendinizde bulabilir, planlarınız adına harekete geçebilirsiniz. Kariyerle ilgili yeni planlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni girişimler, topluluklara yapılan sunumlar, yeni imzalar söz konusu olabilir. Kimileriniz için yeni iş görüşmeleri meydana gelebilir. 19-25 haftası Merkür ve Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu ikili ilişkilerde bazı ekstrem durumları, ailevi ilişkilerde, maddi konularda sürpriz ve beklenmedik haberleri getirebilir.