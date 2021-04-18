Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle önümüzdeki 1 aylık dönemde hedefler ve kariyer odaklı bir süreç sizi bekliyor.

Hedeflerinize ve hayallerinizi gerçekleştirmek adına gereken motivasyonu kendinizde bulabilir, planlarınız adına harekete geçebilirsiniz. Kariyerle ilgili yeni planlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni girişimler, topluluklara yapılan sunumlar, yeni imzalar söz konusu olabilir. Kimileriniz için yeni iş görüşmeleri meydana gelebilir. 19-25 haftası Merkür ve Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu ikili ilişkilerde bazı ekstrem durumları, ailevi ilişkilerde, maddi konularda sürpriz ve beklenmedik haberleri getirebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Koç Yeniay’ına girdik, Türkiye ve dünyayı neler bekliyor?
12 Nisan Koç Yeniayı: Mücadele etmek zorundasın ama sonunda sen kazanacaksın!
Bana Ay burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim