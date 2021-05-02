Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Kendinizi bu dönem bir parça geri plana alarak yalnızlığa çekilmek isteyebilirsiniz.

Psikolojik ve fiziksel sağlığınızla ilgili bazı sorunlar, bununla birlikte tedaviler gündeme gelebilir. Zihninizi yorabilir, endişeleriniz artabilir, ancak problemlerinize çözümler bulabilirsiniz. Bu dönem planlarınızı kendinize saklayın. Çevrenizdeki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilir, insanların maskelerinin indiğine şahit olabilirsiniz. Bazı dedikodularla karşılaşmanız olası. Aşk hayatınızda duygularınızı içinizde yaşayabilir ya da birtakım krizlere çözümler getirebilirsiniz.