Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021
2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Finansal konularda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
Mars'ın Başak burcu yolculuğuyla birlikte Merkür ün de Aslan burcu seyri para konularını, harcamalarınızı, ödemelerinizi gündeme getirecektir. 15 Eylül'e kadar kardeşler, yakın arkadaşlar, akrabalar, komşular alanında hareketlenmeler öne çıkarken, kimi zaman ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim diliniz sertleşebilir. Seyahat kararı alabilir, yeni anlaşmalar, sosyal medyada çeşitli projelerle öne çıkabilirsiniz. Gökyüzü trafikte dikkatli olmaya çağırıyor.