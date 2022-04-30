Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022
2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs Koç burcu transitiyle meslek hayatınızda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek, yöneticilerinizden beğeni, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Projeleriniz varsa hayata geçirebilirsiniz.
5 Mayıs Güneş- Uranüs kavuşumu sürpriz bir kariyer yükselişini gündeme getirebilir. Hedeflerinizin peşinden koşmak, yeni çevrelere, ekiplere dahil olmanız söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlıklarınızda kopuşlar, bazı sürpriz tanışmalar yaşanabilir. Yeni eğitim almak isteyebilirsiniz, seyahat trafiğiniz artabilir.