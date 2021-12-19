Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hem ruhsal, hem bedensel sağlığınıza önümüzdeki 15 gün özen gösterin.

Bu dönem yaşamla ilgili endişeler, kuruntular, takıntılar gün yüzüne çıkarken, kendinizi dış dünyadan soyutlamak isteyebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işler, sırlar, sizden saklanan konularla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal ve mesleki alanda gizli düşmanlıklara, güvenmediğiniz kişilere dikkat edin, özel bilgilerinizi saklayın. Gizli ilişkiler, dedikodular, iftiralar kontrol dışı gelişmelere dikkat edin. Sağlık alanında kontroller, tedaviler, terapiler açısından şifa sağlayabilirsiniz.