Astroloji - Yengeç Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021

Umutlarınız, beklentileriniz, yaşama dair gerçekleştirmek istedikleriniz adına harekete geçebilirsiniz.

Duygusal yoğunluğunuz bu dönem artacaktır. Motivasyonunuz yükselirken, yaratıcılığınız artacaktır. Kararsızlık yaşadığınız bazı konuların netleştiğine tanıklık edebilirsiniz. Yurtdışı planlarınız, yabancılarla işbirlikleri, ticaret, sosyal medya, eğitim, akademik ve hukuksal konularda tamamlanmalar, sonlanmalar, yeni başlangıçlar meydana gelebilir.