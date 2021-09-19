Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021
20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Umutlarınız, beklentileriniz, yaşama dair gerçekleştirmek istedikleriniz adına harekete geçebilirsiniz.
Duygusal yoğunluğunuz bu dönem artacaktır. Motivasyonunuz yükselirken, yaratıcılığınız artacaktır. Kararsızlık yaşadığınız bazı konuların netleştiğine tanıklık edebilirsiniz. Yurtdışı planlarınız, yabancılarla işbirlikleri, ticaret, sosyal medya, eğitim, akademik ve hukuksal konularda tamamlanmalar, sonlanmalar, yeni başlangıçlar meydana gelebilir.