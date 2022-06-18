Abone Ol

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Güneş burcunuza yerleşiyor. Görünür ve fark edilir olacaksınız. Terfi, zam beklentiniz gerçekleşebilir, önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Mücadeleci olacaksınız. Kendi işinizi kurmak isteyebilir, sosyal medya, reklam gibi yeteneklerinizi öne çıkartmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza, bağışıklığınıza, mide sorunlarına dikkat edin. Dış görünüşünüzle ilgili değişim ve yenilikler yapabilirsiniz. Hedefler için harekete geçebilirsiniz. Venüs 12. evde ikili ilişkilerde problemleri çözme yoluna götürebilir.

21 Haziran - 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı? İlginizi Çekebilir 21 Haziran - 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı?