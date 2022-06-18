Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş burcunuza yerleşiyor. Görünür ve fark edilir olacaksınız. Terfi, zam beklentiniz gerçekleşebilir, önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Mücadeleci olacaksınız. Kendi işinizi kurmak isteyebilir, sosyal medya, reklam gibi yeteneklerinizi öne çıkartmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza, bağışıklığınıza, mide sorunlarına dikkat edin. Dış görünüşünüzle ilgili değişim ve yenilikler yapabilirsiniz. Hedefler için harekete geçebilirsiniz. Venüs 12. evde ikili ilişkilerde problemleri çözme yoluna götürebilir.