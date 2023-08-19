Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kendinize yeni kazanç kapıları oluşturmanın yollarını arayacaksınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Merkür retrosu kardeş, komşu, yakın akrabalar ve yakın arkadaşlar konusunda iletişime dikkat çekiyor ve kalp kırıklıklarına, yanlış anlaşılmalara karşı uyarıyor. Kısa yolculuklarda aksilikler yaşayabilirsiniz.

Biletinizi, valizinizi, plan ve programlarınızı iki kere kontrol edin. Aracınızla ilgili bazı aksilikler yaşanabilir. Yeni bir araç almayın, krediye girişmeyin, ticari faaliyetlere, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalara karşı uzak kalın. Ancak mutlaka atmam lazım diyorsanız şartlarınızı doğru gözden geçirin. Geriye dönük eksik konuları ele alabilir, yaşamınızda bazı ayıklamalar yapabilirsiniz. Yeni eğitimlere, kurslara mümkünse başlamayın, öğretmenden, eğitimden memnun kalmayabilirsiniz. Zihinsel olarak kendinizi zaman zaman yorgun hissedebilirsiniz. Sosyal medya, basın, yazmak çizmek gibi konular varsa planlamalar yapın, retro sonrası harekete geçin.