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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

21 Haziran – 27 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
20 Haziran 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Dolunay'ın karşıt burcunuzda meydana gelmesi önümüzdeki 15 gün sizi oldukça etkileyecek.

Yapmak zorunda olduklarınız bu dönem sizi biraz sıkıştırabilir. Evlilik, partner ortaklık, arkadaşlık ilişkileriniz öne çıkarken bazı bitişler, kopuşlar yaşanabilir. İlişkilerde beklentilerinizi gözden geçirin. Kimileriniz için partnerin, eşin hayatında, işinde önemli kararlar gündeme gelirken, kimileriniz için yeni ilişki başlangıçları da söz konusu olabilir. Beklediğiniz finansal konular varsa sonuçlanmalar yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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