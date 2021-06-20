Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Haziran – 27 Haziran 2021

Dolunay'ın karşıt burcunuzda meydana gelmesi önümüzdeki 15 gün sizi oldukça etkileyecek.

Yapmak zorunda olduklarınız bu dönem sizi biraz sıkıştırabilir. Evlilik, partner ortaklık, arkadaşlık ilişkileriniz öne çıkarken bazı bitişler, kopuşlar yaşanabilir. İlişkilerde beklentilerinizi gözden geçirin. Kimileriniz için partnerin, eşin hayatında, işinde önemli kararlar gündeme gelirken, kimileriniz için yeni ilişki başlangıçları da söz konusu olabilir. Beklediğiniz finansal konular varsa sonuçlanmalar yaşanabilir.