Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş'in Koç burcu transiti toplumdaki statünüze, kariyerinize vurgu yapacak. Evliliğiniz, aileniz, eşiniz ya da partnerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanacaksınız.

Otorite figürlerinden destek görebilir, zam, terfi gibi görev değişimleriyle karşılaşabilirsiniz. Merkür- Neptün kavuşumu bu hafta sizi yanlış anlaşılmalara, güven kaybına, önemli ticari kararlara karşı temkinli olmaya davet edecek. Para konularında bazı beklenmedik harcamalar meydana gelebilir. Dolunay etkisi devam ederken yaşamınızda size yük ve fazlalık olan şeyleri eleyin.