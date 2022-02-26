Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayata bakış açınızı, dünya görüşünüzü gözden geçirebilir, maneviyatınız güçlenebilir. Vizyonunuz genişleyecek ve motivasyonunuz artacaktır.

Yurtdışı konularıyla bağlantıda olanlar için yeni gelişmeler, taşınmak, yurtdışı eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir ya da mücadele verebilirsiniz. İthalat, ihracat, ticari konular öne çıkarken, davalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Medya, yayıncılık alanında fırsatlarla karşılaşabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahat kararı alabilirsiniz.