Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay'la birlikte ertelediğiniz bir iş değişimi için harekete geçebilir, görev değişimi yapabilirsiniz. Beklediğiniz bir para elinize gelebilir, tazminat alabilir, paranızı değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Nafaka, ödemeler, vergi yapılandırmaları, borçları düzenlemek, miras gibi finansal konular önümüzdeki 10 gün önem taşıyacaktır. Bir hukuksal dava sonuçlanabilir. Eşinizin görev değişimi, kaynaklarda dönüşüm yaşanabilir. Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilir, evinizi kiraya verebilir, siz taşınmaya karar verebilirsiniz.