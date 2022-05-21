Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022
23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
25 Mayıs itibariyle Mars'ın Koç burcuna geçişi kariyerde fırsatlarla karşılaştırabilir. Tazminat, nafaka, miras, ortaklı bir konunun tamamlanmasını, primleri ön plana getirebilir.
Paydaşlı paralar, eşinizin maddi kaynaklarıyla ilgili değişimler yaşanabilir. Rekabetçi olacaksınız. Çaba ve sorumluluklarınız artabilir. Merkür retrosu yolculuk alanında aksiliklere dikkat çekiyor. Güneş İkizler geçişi önümüzdeki 1 ay boyunca masrafları arttırırken, kendinizi endişeli hissedebilir, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Enerjiniz düşebilir. Zihninizi rahatlatmalısınız. Sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin.