Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Meslek hayatında ve kariyerde önümüzdeki 6 ay önemli değişimler ortaya çıkabilir.

Çalışma temponuzda ya da koşullarınızda dönüşüm, zorunlu iş değişimleri, çalışma ortamınızda, çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir iş başvurusu varsa, iş arıyorsanız haberler gelebilir. Hizmet aldığınız kişilere bu dönem dikkat edin. Genel hayat düzeninizde radikal kararlar, beslenme değişimleri, spor ve sağlık konuları öne çıkabilir. Özelikle doğum haritanızda 6.evde Mars, Satürn gibi zorlu gezegenler varsa sağlığınıza özen gösterin.