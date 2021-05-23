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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Meslek hayatında ve kariyerde önümüzdeki 6 ay önemli değişimler ortaya çıkabilir.

Çalışma temponuzda ya da koşullarınızda dönüşüm, zorunlu iş değişimleri, çalışma ortamınızda, çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir iş başvurusu varsa, iş arıyorsanız haberler gelebilir. Hizmet aldığınız kişilere bu dönem dikkat edin. Genel hayat düzeninizde radikal kararlar, beslenme değişimleri, spor ve sağlık konuları öne çıkabilir. Özelikle doğum haritanızda 6.evde Mars, Satürn gibi zorlu gezegenler varsa sağlığınıza özen gösterin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası