Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1,5 yıl sosyalleşme, yeni gruplara dahil olmak, yeni etkinliklere katılmak ve projelendirmek gibi etkiler söz konusu olabilir.

Çevrenizden, kariyerle ilgili yeni tanıştığınız kişilerden destek alacaksınız. Yetenekleriniz ön planda olurken, sizi mutlu eden konuların peşinden gideceksiniz. Çocuklarınızla ilgili gelecek planları yapabilir, yeni plan ve projelere dahil olabilirsiniz. Bazı iyi gelmeyen arkadaşlıklarınıza veda edebilirsiniz. Hedeflerinizi doğru belirleyin.