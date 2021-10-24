Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Güneş Akrep transiti enerjinizi yükseltirken, aşk, birliktelik flörtler konularını öne çıkartıyor.

Yalnızsanız yeni ilişki başlangıçları, çocukları olanlar için beklediğiniz güzel haberler, onların eğitimleri ve başarıları gündeme gelebilir. Sosyalleşecek, yaratıcılığınız ve yetenekleriniz artacaktır. Koç Dolunayı etkileri devam ederken çalışma ve meslek alanınızda bazı belirsizlikler meydana gelebilir. Riskli adımlara karşı temkinli olun.