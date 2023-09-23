Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Terazi- Koç hattındaki tutulmalar başlıyor, sizin içinde 1.5 yıl sürecek kadersel etkiler devreye giriyor. Atalardan, aile büyüklerinden taşıdığınız karmik etkilerin değişme ve dönüşme zamanı. Uzun zamandır yaşadığınız yerden ayrılabilir, taşınabilir, şehir, ülke değiştirebilirsiniz.

Kimileri mutsuz olduğu işi bırakabilir, yeni bir işe başlayabilir, işten çıkartılabilir, kimileri terfi, zam, ikramiye alabilir, pozisyon değişimi yaşayabilir, mevkide yükselebilir. Ailenizin yanında yaşıyorsanız onların yanından artık kendi yuvanızı kurmak üzere ayrılabilirsiniz. Bunu evlenmek, kendi ailenizi kurmak ya da mutsuz olduğunuz bir evliliği bitirerek özgürlüğe bir adım atmak olarak da ele alabiliriz. Ebeveyn olabilir, sorumluluklarınız artabilir, kendi aile bireylerinizin hayatında değişimler yaşanabilir. Ailenize ve ev ortamınıza daha fazla enerji harcayabilirsiniz.